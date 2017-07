Größte Sprudelmarke der Welt lenkt Aufmerksamkeit auf die verheerenden Folgen, die der Menschheit durch den Gebrauch von Einweg-Plastikflaschen entstehen



Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - SodaStream International Ltd. (http://www.sodastream.com/) (NASDAQ:SODA (https://finance.yahoo.com/q's=soda)), die weltweite Nummer 1 bei den Sprudelmarken, startet mit "The Homo-schlepiens" (die Bezeichnung "schlepiens" leitet sich von "mühselig etwas schleppen" her) ihre neue globale Umweltkampagne. In den Hauptrollen des heute veröffentlichten Videos sind Mayim Bialik, bekannt als Dr. Amy Farrah Fowler (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Big_Bang_Theory_cha ractersAmy_Farrah_Fowler) aus dem TV-Serienhit The Big Bang Theory (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory) und Kristian Nairn alias Hodor (https://en.wikipedia.org/wiki/Hodor_(character)) aus der Kultserie Game of Thrones (https://en.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones) zu sehen.



Hier geht's zum Video: https://youtu.be/Z-yfuSnUz6Q



Das in der Zukunft spielende "The Homo-schlepiens" zeigt Mayim Bialik als Anthropologin, die sich an ihre erste Begegnung mit einem Vertreter der Spezies Homo-schlepien zurückerinnert, dargestellt von Kristian Nairn. Die Story verläuft nicht gerade, sondern springt zwischen Zukunft und Vergangenheit, um die abträgliche Realität zu reflektieren, die wir uns selber durch den Verbrauch von Wegwerfflaschen aus Plastik aufbürden - eine Angewohnheit, die dem Planeten schadet und die in der Zukunft keinen Bestand mehr hat. Das im Video vorgestellte "Museum of UnNatural History" (das Museum für "Natur-Unkunde") dient als Ort von spektakulären filmischen Begegnungen zwischen Mayim und dem letzten Stamm der plastik-abhängigen Spezies Homo-schlepien. Mayim Bialik, die von Haus aus Neurowissenschaftlerin und Umweltschützerin ist, weiß selbst sehr gut, wie wichtig es ist, dass der Körper regelmäßig genügend Flüssigkeit bekommt, und zwar auf umweltfreundliche Weise.



Die Dreharbeiten für die Aktion wurden zeitlich vorgezogen, da Bialik auf ärztlichen Rat hin ihre Stimmbänder für einen Monat schonen soll. "Diese Kampagne hat eine sehr deutliche Botschaft, die ich unbedingt vermitteln will, bevor die Schonzeit für meine Stimmbänder beginnt", sagt Mayim Bialik. "Jeden Tag werden rund um die Welt mehr als eine Milliarde Getränkeflaschen aus Plastik benutzt - die meisten davon enden in unseren Mülldeponien, Parks und Ozeanen, haben katastrophale Auswirkungen auf unsere Umwelt und töten die Lebewesen in den Weltmeeren. Wer verschafft den Opfern Gehör und sagt "Es reicht jetzt - genug ist genug"? Ich habe vielleicht meine eigene Stimme verloren, aber ich lasse mich für diese wichtige Botschaft nicht zum Schweigen bringen. Die Welt muss das Wort ergreifen und einen klares 'Nein' zu den umweltverschmutzenden Plastikflaschen sagen", erklärt Mayim Bialik weiter.



Die Homo-schlepiens-Aktion wurde in der Ukraine gefilmt und versetzt den Zuschauer in eine Zukunft, in der es keine Verschmutzung durch Plastikflaschen gibt. Die integrierte Kampagne mit ihrer dringlichen Botschaft setzt auf PR und digitale Medien, eine interaktive Website ermöglicht gleichzeitig, die Welt des Homo-schlepiens zu erforschen und eine nachhaltigere Lebensweise zu entdecken.



"Unser neues Homo-schlepiens-Video zeigt, wie primitiv es ist, seine Flüssigkeitszufuhr mit Einweg-Plastikflaschen zu gewährleisten, die unsere Welt mit Plastikabfall verstopfen", erläutert Daniel Birnbaum, Chief Executive Officer von SodaStream. "Es ist simpel und wirtschaftlich sinnvoll, Wasser und köstliche Sprudelgetränke aus Leitungswasser selber zu Hause herstellen, und das, ohne dabei den Planeten zuzumüllen. Der Gebrauch von Einweg-Plastikflaschen ist eine wirklich prähistorische Angewohnheit, die der Vergangenheit angehört; Es ist höchste Zeit, dass wir uns weiterentwickeln und eine bessere Zukunft für unsere Kinder schaffen."



SodaStream ist weltweit die Nummer 1 bei den Sprudelmarken und der führende Hersteller und Distributor von Trinkwassersprudlern, mit denen die Verbraucher in Sekundenschnelle ganz unkompliziert normales Trinkwasser aus der Leitung in Sprudelgetränke oder Mineralwasser mit Kohlensäure verwandeln können. SodaStream macht es den Leuten mit appetitlich aufgesprudelten Getränken leicht, mit Genuss für eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. Trinkwassersprudler bieten eine hoch differenzierte und innovative Lösung für die Konsumenten von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen, dienen der Gesundheit und fördern das Wohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig, flexibel in der Anwendung und machen einfach Spaß. Die Produkte sind in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern erhältlich. Mehr zur Verwandlung von Wasser in köstliche Getränke können Sie bei SodaStream auf Facebook (https://www.facebook.com/SodaStream), Twitter (https://twitter.com/SodaStreamUSA), Pinterest (https://www.pinterest.com/sodastreamusa/), Instagram (https://www.instagram.com/sodastreamusa) und YouTube (https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru) und natürlich www.sodastream.com erfahren.



