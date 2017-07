Daimler oder VW? Im Wettbieten um die Nationalmannschaft will VW eine jahrzehntelange Tradition beenden. Für den DFB geht es um viel Geld - die beiden Autokonzerne wollen sich im Glanz der Fußballer sonnen.

Mercedes-Benz und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, das ist eine Verbindung mit Tradition. Sich im Glanz der Sieger, der Nationalkicker, zu sonnen, das ist eine Vorstellung, die aber auch den mit Diesel-Krise und Vertrauensverlust kämpfenden Volkswagen-Vorständen ein Leuchten in die Augen zaubern dürfte. Daher versucht Europas größter Autobauer, den Konkurrenten Mercedes als Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) abzulösen - nach immerhin 45 Jahren.

Eine Entscheidung über den künftigen Sponsor ist nach Angaben des Verbandes noch nicht gefallen. An diesem Freitag soll es dem Vernehmen nach so weit sein. Fußball, vor allem die Nationalelf, Bilder von Spielern, die mit dem VW-Logo auf der Brust aus dem Mannschaftsbus mit Volkswagen-Schriftzug steigen - das würde dem im Abgas-Skandal angeknacksten Volkswagen-Image sicher gut tun. Der Führungsetage in Wolfsburg ist das nur allzu klar. Ein weiterer Aspekt: Fußball ist ein emotionaler Sport, es bietet sich für den Autobauer also kaum ein besserer Weg, die Menschen zu erreichen - und beispielsweise für Elektromobilität zu sensibilisieren.

Ohnehin ist Volkswagen im Fußball-Sponsoring aktiv: Der Vertrag als Partner des DFB-Pokals läuft noch bis 2022, außerdem unterstützt der Autobauer den Bundesligisten VfL Wolfsburg - eine 100-prozentige Konzerntochter - ebenso wie den kleineren ...

