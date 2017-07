IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night Inc.: Infused MFG LLC - Fortschrittsbericht

Vancouver, BC - 14. Juli 2017 - Friday Night Inc. (das Unternehmen) (CSE:TGIF) (FRANKFURT:1QF) freut sich, über den aktuellen Entwicklungsstand seiner 91 %-Tochter Infused MFG, LLC (Infused) zu berichten.

Infused erzielte im Juni einen Bruttoumsatz von mehr als 30.000 USD und damit das Doppelte des ursprünglich prognostizierten Umsatzvolumens von 15.000 USD.

- Am 1. Mai 2017 übersiedelte Infused in ein neues Produktions- und Auftragsabwicklungszentrum mit 5.000 Quadratfuß Nutzfläche. - Die von Infused entwickelte Produktlinie CannaHemp (zu finden unter www.CannaHemp.com) kam am 1. Juni 2017 auf den Markt. - Im Monat Juni konnte der Betrieb auf regionaler Ebene bereits einen Bruttoumsatz von 30.000 USD generieren. - Im Juli wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, um die höheren Produktions- und Verkaufsmengen bewältigen zu können. - Mit gezielten Maßnahmen im Bereich E-Commerce und Online-Marketing wurde den regionalen Kundenbedürfnissen entsprochen.

Infused übersiedelte in eine moderne Anlage mit 5000 Quadratfuß Nutzfläche und hat inzwischen eine E-Commerce-Webseite ins Netz gestellt, über die innerhalb von 30 Tagen ein Umsatzvolumen von mehr als 6.000 USD erzielt wurde. Darüber hinaus hat Infused im vergangenen Monat zusätzlich Umsätze in Höhe von 24.000 USD über Verkaufsläden in Las Vegas generiert.

Heute bringt Infused eine brandneue CBD Dab-Produktlinie auf den Markt. Bei diesen Produkten handelt es sich um THC-freie CBD-Extrakte, die mit echten Cannabisterpenen aus AMAs beliebten Cannabisstämmen Tangerine Dream und Diamond OG hergestellt werden. Der überragende Erfolg von Infused und die jüngsten Rekordumsätze von Alternative Medicine Association untermauern die Qualität unserer beiden Kernaktiva in Las Vegas, Nevada. Das Unternehmen freut sich schon darauf, über die weiteren Fortschritte zu berichten.

Frau Morgan Rebentisch, General Manager von Infused, erklärte: Wir sind vom Erfolg unserer Produktlinie CannaHemp überwältigt. Die täglichen Rückmeldungen unserer Kunden, wie sie durch unsere Produkte mehr Lebensqualität genießen können, berühren uns sehr. Diese Erfolge einzelner Personen sind der Motor, der unsere Marke antreibt.

Über Friday Night Inc. Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das in Nevada Betriebsstätten für Hanf und Cannabis besitzt bzw. eine kontrollierende Beteiligung daran hält und eine Expansion sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bundesstaates plant. Über seine erst kürzlich übernommenen 91 %-Tochterunternehmen, Alternative Medicine Association, LC, und Infused MFG LLC, besitzt und betreibt das Unternehmen in Las Vegas (Nevada) eine lizenzierte Aufzucht- und Produktionsanlage für medizinisches Marihuana und Marihuana als Genussmittel und stellt eine eigene Produktlinie auf Basis von Cannabisextrakten her, zu der unter anderem Cannabis-Glas, -Harz und -Wachs sowie Öle wie Vape-Öle, aromatisierte Vape-Öle, mit Terpen angereicherte Öle und auch klare Destillate zählen. Daneben werden auch andere ähnliche Markenprodukte von Drittunternehmen hergestellt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Joe Bleackley 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com Friday Night Inc. 734, Dunsmuir St. Vancouver, B.C. Kanada, V7X 1B1- CSE: TGIF

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf Annahmen hinsichtlich der Marktnachfrage, des Marktanteils, der möglichen Immobilienübernahmen und der zukünftigen Geschäftschancen beziehen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40379 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40379&tr=1

