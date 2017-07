Frankfurt - Am letzten Tag der Woche stehen US-Daten im Kalender, die von ihrer Wichtigkeit her das Potenzial haben, den Markt zu bewegen, so die Analysten der Helaba.Für Aufmerksamkeit würden die Verbraucherpreise sorgen. Die Analysten würden ein kleines Vormonatsplus für möglich halten, nachdem die Erzeugerpreise nur marginale Zuwächse verzeichnet hätten. Die Jahresteuerungsrate dürfte unterhalb von 2,0% bleiben. Auch die Kernteuerung sei moderat, sodass Erwartungen bestätigt würden, wonach die US-Notenbank nicht unter Druck stehe, die Zinsen schnell zu erhöhen. FED-Präsidentin Yellen habe jüngst erst die inflationäre Entwicklung als größten Unsicherheitsfaktor für die US-Volkswirtschaft bezeichnet.

