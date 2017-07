Frankfurt - Wie fragil die Lage derzeit ist, verdeutlicht die Begründung für den plötzlichen Stimmungsumschwung an den internationalen Bondmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Das "Wall Street Journal" ("WSJ") berichte, die EZB werde bei ihrer Sitzung am 7. September den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik signalisieren. In diesem Zusammenhang werde die Ankündigung von EZB-Präsident Draghi gesehen, der erstmals seit drei Jahren wieder am Notenbanktreffen in Jackson Hole im August teilnehmen werde. Dort solle er laut "WSJ" die Pläne vorstellen.

