Der Industriekonzern Dow Chemical (ISIN: US2605431038, NYSE: DOW) zahlt eine Quartalsdividende von 0,46 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,84 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Ausgeschüttet wird die nächste Dividende am 2. Oktober 2017 (Record date: 31. Juli 2017). Beim derzeitigen Aktienkurs von 65,61 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2017) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,80 Prozent. ...

