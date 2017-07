Die IPO's nehmen wieder zu, also immer mehr Unternehmen beschaffen sich frisches Kapital an der Börse. Diese Form der Finanzierung ist sicherlich legitim, birgt für Aktionäre aber auch ein gewisses Risiko. Und genau dies sieht man leider immer wieder und wird hier thematisiert. The Naga Group ist von der Performance her schon jetzt das IPO des Jahres. Doch wie lange hielt diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...