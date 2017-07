Zum Abschluss der Woche steht noch einmal ein richtig spannender Handelstag an. Das zeigt vor allem der Blick in die USA. Dort geht heute die Bilanzsaison an. Drei Großbanken legen ihre Zahlen vor: JP Morgan, die Citigroup und Wells Fargo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die Erwartungshaltung an den Bankensektor. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.