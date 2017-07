Die Baumot-Group hat offenbar eine Hardware-Lösung für den hohen Stickstoffausstoß der Dieselfahrzeuge gefunden. Anfang August wird über die Dieselfahrzeuge in Deutschland beraten. Und evtl. tritt dann auch Baumot in den Vordergrund. Wenn dies so sein sollte hat die Aktie laut Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR das Potenzial sich zu vervierfachen. Aber es besteht auch die Gefahr eines Absturzes... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um den DAX, den Dow Jones, Daimler, Tesla, BYD, JinkoSolar und die Naga Group. Das komplette Interview finden Sie hier.