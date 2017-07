Donald Trump sorgt wieder einmal für Irritationen. Kommentare zum Aussehen von Frankreichs First Lady Brigitte Macron sorgen besonders im Internet für scharfe Kritik und erneute Sexismus-Vorwürfe.

Der schon mehrfach mit sexistischen Bemerkungen über Frauen aufgefallene US-Präsident Donald Trump hat nun auch das Aussehen der französischen First Lady ungebeten kommentiert - und dafür spöttische bis entsetzte Reaktionen im Netz geerntet. Beim Treffen mit Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast wandte sich Trump am Donnerstag dessen Ehefrau Brigitte zu und versuchte sich an einem Kompliment: "Sie haben sich so gut gehalten." ...

