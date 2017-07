FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Morphosys sind am Freitag im frühen Handel um 8,2 Prozent gestiegen und haben damit die deutschen Standardwerte mit großem Abstand angeführt. Der Tageshöchstkurs von 68,24 Euro war zugleich der höchste Stand seit August 2015. Angetrieben wurde der Kurs von der Zulassung des Medikaments Tremfyra (Guselkumab) gegen Schuppenflechte, an dessen Entwicklung das Biotechnologie-Unternehmen maßgeblichen Anteil hat. Über die Zulassung hatte Morphosys am Vorabend berichtet.

Der Analyst Oliver Metzger von der Commerzbank schätzte das Umsatzvolumen für das Medikament auf bis zu 1,5 Milliarden Euro. Daraus errechnete er einen zusätzlichen Wert für die Papiere von Morphosys von 10 Euro je Aktie. Die Zulassung bestätige seine positive Einschätzung der Antikörper-Bibliothek HuCAL. Seine Empfehlung für die Aktie lautet "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro./bek/stb

ISIN DE0006632003

AXC0044 2017-07-14/09:18