FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat auch zum Handelsstart am Freitag den weit überwiegenden Teil seiner am Mittwoch zurückeroberten Gewinne gehalten. Insgesamt herrscht nach Einschätzung von Marktbeobachtern aber erst einmal wieder Vorsicht, da die Berichtssaison in den USA startet. In den ersten Börsenminuten sank der deutsche Leitindex um 0,11 Prozent auf 12 626,93 Punkte. Zur Wochenmitte hatten geldpolitisch beruhigende Signale für die Aktienmärkte von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen den Leitindex erstmals wieder seit Ende Juni wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12 500 Punkten katapultiert.

Für den MDax ging es am letzten Handelstag der Woche um 0,11 Prozent auf 25 050,27 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann indes 0,18 Prozent auf 2292,97 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,07 Prozent./ck/stb

