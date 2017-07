Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europas Automarkt fährt im Juni mit angezogener Handbremse

Die Neuzulassungen am europäischen Automarkt zeigen zwar weiter nach oben, doch verliert der Aufwärtstrend zuletzt an Fahrt. Im Juni sind in Europa inklusive Island, der Schweiz und Norwegen 1,54 Millionen Pkw neu zugelassen worden. Das entsprach einer Zunahme um 2,1 Prozent, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Im Vormonat hatte das Plus noch 7,7 Prozent betragen.

Yellen: 3 Prozent Wirtschaftswachstum sind "herausfordernd"

Die Präsidentin der US-Notenbank, Janet Yellen, bezweifelt, dass die amerikanische Wirtschaft in den nächsten Jahren um 3 Prozent oder mehr wachsen könne. Damit stellte Yellen ein Wirtschaftsziel von US-Präsident Donald Trump in Frage. Trump hatte ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um mindestens 3 Prozent zu einem Kernpunkt seiner Agenda gemacht.

Kaplan: Inflationsanstieg notwendig vor nächster Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, sieht zuerst die Notwendigkeit einer steigenden Inflation, bevor die US-Notenbank eine nächste Zinserhöhung beschließen sollte. "Mit einem Leitzins in einer Spanne zwischen 100 und 125 Basispunkten wäre es mir wichtig, dass wir zuerst weitere Fortschritte bei der Erreichung unseres mittelfristigen Inflationsziels von 2 Prozent sehen", sagte Kaplan.

Brainard hält Bewertungen für "etwas überzogen"

Die Gouverneurin der US-Notenbank, Lael Brainard, hält die Bewertungen an den Märkten für "etwas überzogen", sieht aber keine sonstigen Warnsignale, die eine erhöhte Wachsamkeit erfordern würden. Sie wolle sich vor allem auf das Ziel der Notenbank konzentrieren, das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, sagte Brainard, die im Board of Governors der Federal Reserve sitzt und damit dauerhaft stimmberechtigt ist.

Französische Nationalversammlung stimmt für Arbeitsmarktreform per Verordnung

Nach viertägigen heftigen Debatten hat die französische Nationalversammlung die Pläne der Regierung für ihre umstrittene Arbeitsmarktreform gebilligt. 270 Abgeordnete stimmten am Donnerstagabend für eine Gesetzesvorlage, die Staatschef Emmanuel Macron eine Lockerung des Arbeitsrechts über Verordnungen erlaubt. 50 Abgeordnete aus dem linken Parteienspektrum stimmten dagegen. Als nächstes muss nun der Senat beraten.

Polens Regierungspartei will Oberstes Gericht Justizministerium unterstellen

Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS will den Obersten Gerichtshof dem Justizministerium unterstellen. Sie brachte am Donnerstag einen Gesetzentwurf ins Parlament ein, der diejenigen Richter des Obersten Gerichtshofs in den Ruhestand zwingen will, die der Justizminister nicht billigt. Für die Auswahl neuer Richter wäre ebenfalls der Justizminister zuständig. Die Opposition verurteilte den Gesetzentwurf als "Ankündigung eines Putsches".

Drei Angreifer in Jerusalem verletzen mehrere Polizisten durch Schüsse

In der Altstadt von Jerusalem haben am Freitag drei Angreifer auf israelische Polizisten geschossen und dabei mehrere Beamte schwer verletzt. Nach ihrer Flucht in Richtung des Tempelbergs seien die Angreifer getötet worden, teilte die israelische Polizei mit. Sie sprach von "mehreren" schwerverletzten Polizisten, machte aber dazu sowie zur Identität der Täter zunächst keine näheren Angaben.

Trump hält an Plänen für Importbeschränkungen bei Stahl fest

US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne bekräftigt, den Import von Stahl zu beschränken. Er sagte allerdings nicht, wann er seine verschobenen Pläne aktivieren werde. "Stahl ist ein großes Problem", sagte Trump auf seinem Flug nach Frankreich zu Reportern. Die Aussagen wurden erst später freigegeben. "Wir sind wie eine Müllkippe -und ich werde das stoppen."

Trump und Macron betonen enge Beziehungen zwischen USA und Frankreich

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump haben trotz vieler Meinungsverschiedenheiten die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervorgehoben. "Die Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen und uns selbst ist unzerbrechlich", sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit Macron in Paris. "Frankreich ist Amerikas erster und ältester Verbündeter. Viele Menschen wissen das nicht."

Neuer Anlauf für Reform des US-Gesundheitssystems

Im Ringen um die Reform des US-Gesundheitswesens hat die republikanische Führung im Senat die nächste Runde eingeläutet. Durch einen am Donnerstag präsentierten neuen Gesetzentwurf hofft Mehrheitsführer Mitch McConnell, die notwendige Zustimmung von moderaten wie ultrakonservativen Senatoren der eigenen Partei einzuholen, um den Gesetzestext noch vor der Sommerpause zu verabschieden.

Singapur BIP 2Q annualisiert +0,4% gg Vorquartal (PROG: +1,1%)

Singapur BIP 2Q +2,5% gg Vorjahr (PROG: +2,8%)

