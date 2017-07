EYEMAXX Real Estate tütet Teilverkauf seines Großprojekts in Mannheim ein: Das Immobilienunternehmen hat das Hotel-Teilprojekt beim Mannheimer "Postquadrat" an AccorInvest Germany GmbH veräußert. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden. Der notarielle Kaufvertrag wurde unterschrieben. Der international tätige Hotelbetreiber beabsichtigt, in den geplanten neuen Objekten ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...