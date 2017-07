Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Snapchat +2,95% auf 15,69, davor 8 Tage im Minus (-14,81% Verlust von 17,89 auf 15,24), Cree -0,65% auf 26,14, davor 6 Tage im Plus (7,26% Zuwachs von 24,53 auf 26,31), Nvidia -1,16% auf 160,63, davor 6 Tage im Plus (16,64% Zuwachs von 139,33 auf 162,51), Delivery Hero -2,13% auf 27,6, davor 5 Tage im Plus (10,37% Zuwachs von 25,55 auf 28,2), SolarEdge 0% auf 21,8, davor 5 Tage im Plus (13,25% Zuwachs von 19,25 auf 21,8), WireCard -0,05% auf 65,22, davor 5 Tage im Plus (8,91% Zuwachs von 59,91 auf 65,25), Stratec Biomedical+4,87% auf 57,71, davor 5 Tage im Minus (-7,28% Verlust von 59,35 auf 55,03), OTE +2,01% auf 10,64, davor 5 Tage im Minus (-3,07% Verlust von 10,76 auf 10,43), United Technologies -0,52% auf 123,07, davor 4 Tage im Plus (1,49%...

Den vollständigen Artikel lesen ...