...in kleinen Schritten zu Recht weiter aufwärts. Die Premium-Strategie mit der Expansion im Ausland ohne Risiken in Form von Zukäufen geht auf, was Warburg mit einem Ziel von 65 € jetzt bestätigte. Gleichwohl spannender:



SIXT LEASING hängt im Kurs weit hinterher. Trotz moderat steigender Kennzahlen bei Umsatz und Gewinn hängt der Kurs der SIXT-Tochter, die mit 40 % noch beteiligt ist, seit dem IPO vor zwei Jahren in einer Range zwischen 15 und 20 € fest. Dabei hat die Zukunft deutlich steigender Umsätze und Margen längst begonnen, was im Zusammenhang mit der neuen Digital-Strategie steht. Darin liegt ein beträchtliches Potenzial inklusive Neubewertung. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Aktionärsbriefes am Mittwoch.



