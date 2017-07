Was machen Autohersteller noch mal gleich? Ach ja, Autos herstellen.



Was erst einmal trivial klingt, kann einem eine Menge über Autoaktien verraten. Wie sich dabei die deutschen Schwergewichte VW (WKN:766400), BMW (WKN:519000) und Daimler (WKN:710000) im Vergleich mit Tesla (WKN:A1CX3T) und anderen ausländischen Konkurrenten schlagen, und was die Börse davon hält, erfährst du hier.

Ganz viele bunte Autos

Wer sich für die Größenordnung von Autoherstellern interessiert, der sollte sich einerseits genauer anschauen, wie viele Autos jedes Jahr verkauft werden, aber auch wie das die Börse bewertet. Zwar gibt es meistens noch ein paar weitere Geschäftsbereiche, die Umsätze generieren und somit ist der Vergleich nicht perfekt, aber ...

