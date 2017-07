Wieder einmal spült eine sogenannte Meilensteinzahlung dem Biotech-Unternehmen MorphoSys (ISIN DE0006632003) Geld in die Kassen. Der MorphoSys-Lizenznehmer Janssen hat gestern die Verkaufsgenehmigung für ein Mittel gegen Schuppenflechte erhalten, das auf einen von MorphoSys' HuCal-Plattform entwickelte Wirkstoff zurückgeht. Es geht also voran. Und es erinnert die Anleger daran, dass solche Meldungen in den kommenden Jahren öfter auftauchen könnten … und dass damit die Jahre der Forschung in Jahre schwarzer Zahlen übergehen. Aber:

Über die Höhe der Zahlung wurde nichts verlautbart. So gesehen ist offen, wie sich das auf die Bilanz von MorphoSys auswirken wird. Man kann aus dieser Meldung auch nicht daraus schließen, dass solche Zahlungen jetzt in dichter Folge einlaufen würden. Es ist bislang nur ein richtungweisendes Ereignis. Und damit ist offen, ob der gewaltige Kurssprung der Aktie zum Handelsstart nur der Anfang eines erneuten, großen Aufwärtsimpulses ...

