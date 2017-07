Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC nach der jüngsten Zahlenvorlage klar von 8,00 auf 11,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" bleibt aufrecht.

"Die starken Zahlen für das erste Quartal 2017/17 haben uns veranlasst, unsere Schätzungen anzupassen", begründet der Analyst Christoph Schultes seine Neubewertung. Die am vergangenen Mittwoch vorgelegte Quartalsbilanz hat ein Umsatzwachstum vom 12,9 Prozent und eine Verdoppelung des Ergebnisses vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) auf 18,4 Mio. gezeigt.

Eine "vielversprechende Entwicklung" sieht der Analyst speziell im Triebwerkssegment ("Engines & Nacelles"), das in die schwarzen Zahlen gedreht sei. Eine ähnliche Entwicklung im späteren Jahresverlauf habe die Geschäftsführung für die Sparte für Kabinenausstattungen ("Interiors") in Aussicht gestellt. Die Prognosen würden keine Kompensationen aus dem "Fake President Incident" beinhaltet, heißt es in der Analyse weiter. Eine solche würde den Aktienkurs weiter stützen.

Anfang 2016 war der Finanzbuchhaltung des Unternehmens von Außenstehenden eine falsche Identität vorgespielt worden. Daraufhin sind rund 50 Mio. Euro an Konten in die Slowakei und Asien überwiesen worden.

Die Gewinnschätzung je Titel wurde für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 von 0,44 Euro auf 0,63 Euro erhöht. Im Folgejahr 2018/19 stieg sie von 0,68 Euro auf 1,00 Euro. Für 2019/20 erhöhte der Analyst die Gewinnschätzung von 0,98 Euro auf 1,19 Euro. Eine Dividendenzahlung erwartet die Erste Group für das laufende Geschäftsjahr nicht. Für 2018/19 wird eine Ausschüttung von 0,30 Euro und für 2019/20 eine von 0,40 Euro prognostiziert.

Zum Vergleich: Am Freitag notierte die FACC-Aktie an der Wiener Börse im Frühhandel bei 9,299 Euro.

