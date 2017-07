Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe drei Aktienanleihen der Erste Group auf die Aktie von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) vor.Für Anleger auf der Suche nach Aktien mit hoher Dividendenrendite führe kein Weg an der Daimler-Aktie vorbei. Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und der für das Geschäftsjahr 2017 in Aussicht gestellten Dividendenzahlung errechne sich für die Daimler-Aktie derzeit eine stattliche Dividendenrendite von 5,44 Prozent.

