Wien - Die Emission von Anacap mit einem Volmen von EUR 325 Mio. (7NC2 secured) preiste bei 3mE+500 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die niederländische Maxeda habe ihre Anleihe mit einem Volumen von EUR 475 Mio. erfolgreich bei 6,125% platzieren können (5NC2 secured). Am EUR denominierten Financial Primärmarkt seien gestern keine Platzierungen zu beobachten gewesen.

