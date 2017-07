ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im Juni wie erwartet erneut deutlich abgeschwächt. Der für europäische Vergleichszwecke erhobene Verbraucherpreisindex HVPI sei um 1,2 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit und bestätigte damit wie von Volkswirten erwartet eine erste Schätzung. Im Mai hatte die Rate noch bei 1,6 Prozent gelegen und im April bei 2,0 Prozent.

In Italien ist die Inflation damit wieder deutlich unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum gerutscht. Die Währungshüter peilen eine Teuerung von knapp 2 Prozent an, bei der sie die Stabilität der Währung als gewährleistet ansehen./jkr/tos/stb

AXC0063 2017-07-14/10:16