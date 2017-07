LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat Salzgitter AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und ein Kursziel von 40 Euro genannt. Das Stahlgeschäft von Salzgitter werfe unter den westeuropäischen Stahlherstellern die niedrigsten Margen ab, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer Studie vom Freitag. Dies verleihe dem Stahlproduzenten entsprechendes Aufwärtspotenzial in einer Phase der Erholung der Stahlpreise. Dem stünden jedoch das Röhrengeschäft von Mannesmann, der Stahlhandel sowie die Beteiligung am Kupferproduzenten Aurubis als belastende Faktoren gegenüber./bek/tih

ISIN DE0006202005

AXC0064 2017-07-14/10:18