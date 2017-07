Wo früher Menschen zu Regalen eilten, um Windeln, Smartphones und Bücher einzusammeln, sind nun Hunderte von Robotern im Einsatz. Wie Internetriese Amazon seine Lager automatisiert - und die Konkurrenz unter Druck setzt.

Früher gab es Schiebespiele als Werbegeschenk an der Tankstelle. Da mussten kleine Plättchen auf einer quadratischen Plastikscheibe, groß wie ein Bierdeckel, hin- und hergeschoben werden; so lange, bis die Zahlen in der richtigen Reihenfolge angeordnet waren. Ein Geduldsspiel für Kinder auf der langen Fahrt in die Ferien.

Die modernen Logistikzentren von Amazon erinnerten ihn ein wenig an jene Schiebespiele aus seiner Jugend, meint Roy Perticucci. Der Italoamerikaner ist für die gesamte Logistik des amerikanischen Internetkaufhauses in Europa zuständig. In der Tat: Hunderte Roboter schleppen lautlos Regale durch den Raum, kreuz und quer, mal schneller, mal langsamer, aber nie in Kurven; stets ändern die Maschinen ihren Weg im rechten Winkel. Bislang sind Menschen von Regal zu Regal geeilt, um Pampers und Seife, Smartphones und Bücher einzusammeln. Alles, was die Kunden auf der Webseite von Amazon eben so ordern. Nun bringen die elektrischen Helfer die Regale zu den Mitarbeitern.

Vergangene Woche hat der Manager einige ausgewählte europäische Journalisten in sein neuestes Logistikzentrum im nordenglischen Manchester eingeladen. Der Standort ist eine Blaupause, wie es bald in zahlreichen anderen Verteilzentren des US-Konzerns aussehen wird. Und nicht nur dort: Amazon gibt seit Jahren den Takt im Onlinehandel vor. Viele Konkurrenten werden daher nicht darum herumkommen, technisch ebenfalls aufzurüsten.

Durch die Roboter liefere Amazon schneller, günstiger, zuverlässiger. "Auf derselben Fläche bringen wir wesentlich mehr Ware unter", betont Perticucci. ...

