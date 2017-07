FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die europäischen Börsen im frühen Handel am Freitag. In Einzelfällen kommt es dank verhalten positiver Vorlagen aus den USA und aus Asien zu Anschlusskäufen. Der DAX verliert 4 Punkte auf 12.637. Der Euro-Stoxx-50 tendiert unverändert. Vom Umfeld kommt kein Störfeuer, weder am Devisenmarkt noch bei den Rohstoffen gibt es am Morgen nennenswerte Ausschläge.

"Gestellt werden die Weichen wohl erst am Mittag mit den Ergebnissen der großen US-Banken", sagt ein Händler. Am Mittag legen JP Morgan, die Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen auf den Tisch. Daneben gibt es einen ganzen Reigen von US-Daten, so die Verbraucherpreise, die Industrieproduktion, Lagerbestände und den Michigan-Index für das Verbrauchervertrauen.

Zum Problem könnte werden, dass die Flüsterschätzungen bei JP Morgan deutlich über den Analysten-Erwartungen liegen. Bei JPM geht der Markt von 1,68 Dollar Quartalsgewinn je Aktie aus, die Analysten von 1,60 Dollar. Bei Wells Fargo liegen sie mit 1,03 einen Cent über dem Konsens, bei Citi mit 1,24 Dollar dagegen unter dem Konsens von 1,28 Dollar.

Vor der Veröffentlichung der Zahlen liegen Aktien von Banken und Finanztiteln leicht im Plus. In den USA standen die Titel an der Spitze der Gewinner, auch weil die Renditen schon wieder etwas anzogen.

Morphosys nach FDA-Zulassung für Tremfya sehr fest

Unter den Gewinnern ragen Morphosys mit einem Plus von 8,6 Prozent heraus. Grund ist eine FDA-Zulassung für die Johnson&Johnson-Tochter Janssen für ein Medikament gegen Schuppenflechte namens Tremfya. Dadurch erhält auch Morphosys als früherer Partner von Janssen eine Meilensteinzahlung.

Metro-Aktien laufen in unterschiedliche Richtungen

In entgegengesetzte Richtungen laufen die beiden Metro-Aktien. Während die Aktie der künftig unter dem Namen Ceconomy firmierende Metro AG um 2,4 Prozent anzieht, gibt der Kurs der Abspaltung Metro Wholesale and Food Specialist um 0,6 Prozent nach. Händler hatten eigentlich mit Rückkäufen in beiden Titeln gerechnet.

Passive Index-Anleger wie die so genannten ETFs hatten am Donnerstag zum Börsenschluss wegen der Index-Nachbildungen die Aktien verkaufen müssen, sowohl der Elektronikteil Metro AG als auch Metro Wholesale and Food Specialist AG waren deshalb im späten Xetra-Verlauf stark unter Druck geraten. Während die passiven MDAX-Anleger die Metro Wholesale abgaben, mussten die MSCI-orientierten Anleger aus der Metro AG raus. Die Elektronik-Metro notierte zum Schluss bei gut 9,57 Euro, während Metro Wholesale & Food bei 17,95 Euro umging. In der Summe ergab dies einen Wert von nur noch gut 27,52 Euro - die alte Metro-Aktie hatte am Mittwoch mit 29,18 Euro geschlossen. Aktuell notieren die beiden Metro-Aktien addiert mit 27,62 Euro.

