Manchmal kommen Sonne und Regen gemeinsam. So jedenfalls bei der Verabschiedung der Chefärztin des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede, Oberstarzt Dr. Nicole Schilling, am 11. Juli im Ammerland. Der stellvertretende Inspekteur des Sanitätsdienstes und Kommandeur der Gesundheitseinrichtungen der Bundeswehr, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, hat mit einem feierlichen Appell die scheidende Chefärztin von ihren Aufgaben entbunden und in die neue Verwendung im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn verabschiedet.



Unter der Führung von Oberstarzt Dr. Schilling wuchs das Bundeswehrkrankenhaus Westerstede zum zertifizierten Traumazentrum auf, neurochirurgische Betten konnten in den niedersächsischen Landesbettenplan integriert werden und die bundesweit einzigartige zivilmilitärische Krankenhauskooperation, mit der Ammerland-Klinik GmbH, konnte an Umfang und Tiefe gewinnen.



"Sie hinterlassen ein gut bestelltes Haus, und das Ammerland wird Sie vermissen" resümiert, Generalstabsarzt Dr. Schoeps, kurz bevor er die Chefärztin von ihren Pflichten in Westerstede entbindet. Auch er hätte nichts dagegen gehabt, Oberstarzt Dr. Schilling noch für ein paar Jahre in Westerstede zu halten. Ihre Mitarbeiter und das Ammerland sicherlich auch nicht.



Bis zur Bestimmung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin wird der langjährige Stellvertreter von Oberstarzt Dr. Schilling, Oberstarzt Dr. Dirk Posselt, das Bundeswehrkrankenhaus Westerstede als oberster Vorgesetzter kommissarisch führen.



