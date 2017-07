Die AUDI AG (WKN:675700) kündigte den neuen A8 an, der im nächsten Jahr in den USA verfügbar sein soll. Dieser soll mit einem autonomen Fahrsystem auf Level 3 verfügbar sein. Das wäre ein Novum in der Industrie.

Das ist eine klare Ansage von Audi, dem Tochterunternehmen von Volkswagen (WKN:719000). Das Unternehmen möchte an vorderster Front bei den selbstfahrenden Autos stehen. Mit diesem neuen System gibt es aber ein Problem. Wann und ob es auf der ganzen Welt verfügbar wird, hängt in erster Linie von den Regulierungsbehörden ab.

Was ist ein Level-3-System?

Die Menschen in der Autoindustrie sprechen von verschiedenen Levels von 0 ...

