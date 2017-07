Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Aufschlägen in den Freitagshandel gestartet. Der Leitindex SMI steuert nach den Avancen vom Mittwoch damit weiter auf einen positiven Wochenabschluss zu. Die Vorgaben waren moderat positiv: Am Vorabend hatte der US-Leitindex Dow Jones erneut leicht zugelegt und auch die Märkte in Asien zeigten nach oben. Angesichts der am Nachmittag anstehenden wichtigen US-Makrodaten rechnen Marktteilnehmer jedoch mit Zurückhaltung bei den Anlegern.

Fed-Chefin Janet Yellen hatte bereits am Mittwoch moderate geldpolitischen Signale gesendet und für ein Rekordhoch beim Dow Jones gesorgt. Für Unterstützung sorgte dann am Donnerstag eine Erholung des Ölpreises und Bemerkungen von Präsident Trump zu Strafzöllen gaben den Stahl-Titeln Auftrieb. Am Nachmittag stehen aus den USA wichtige Kennzahlen wie etwa Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsatz oder Industrieproduktion auf der Agenda. Zudem könnten die US-Banken Citi, JPMorgan und Wells Fargo mit ihren Quartalszahlen für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,34% höher bei 9'034,29 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,28% auf 1'433,80 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,32% auf 10'273,63 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Plus, drei im Minus und Julius Bär unverändert.

Die Pharmatitel Novartis (Aktie +0,5%) und insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...