Mehr als 87.000 Photovoltaik-Anlagen speisten knapp 1,6 Milliarden Kilowattstunden Strom in das Netz des Bundeslandes ein. Damit hat sich die solare Stromproduktion in Rheinland-Pfalz innerhalb von nur sieben Jahren verzehnfachtFast sieben Milliarden Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien wurden im Jahr 2014 in das rheinland-pfälzische Stromnetz eingespeist. Photovoltaik-Anlagen lieferten dabei mit 1,6 Milliarden Kilowattstunden etwa 23 Prozent Anteil an der Stromeinspeisung aus Erneuerbaren, wie das Statistische Landesamt von Rheinland-Pfalz am Mittwoch bekannt gab. Damit habe sich die ...

