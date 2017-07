Hamburg - Die Bund-Renditen haben im Vorwochenvergleich ihren Anstieg fortgesetzt und liegen im zehnjährigen Bereich jetzt bei 0,56%, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Hingegen habe es bei den US-Renditen so gut wie keine Veränderung gegeben (2,32%). Ein Reigen positiver Konjunkturdaten sei verantwortlich für den Renditeanstieg bei den Bunds gewesen. So hätten nicht nur die PMI-Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor für den Abschluss des zweiten Quartals eine kräftige Aktivität signalisiert. Erfreulich seien auch die Produktionsdaten aus dem Industriesektor gewesen, die in den vier großen Euroländern durchgehend die Erwartungen übertroffen hätten. Gegenüber dem Vorjahr sei die Industrieproduktion in der Währungsunion im Mai um 4% gestiegen. Griechenland sollte an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden: Ein Zuwachs von 5,4%.

