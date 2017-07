Linz - Nachdem kürzlich Spekulationen über eine Zinserhöhung der Bank of England (BoE) laut geworden waren, sind seitens Notenbank nun auch Stimmen für eine Reduzierung des Anleihebestandes zu vernehmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...