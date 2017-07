Mitarbeiter bei McDonalds, Burger King, Starbucks & Co. bekommen künftig mehr Geld. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat sich mit den Restaurantketten auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

Die großen Schnellrestaurant-Ketten und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich in der Nacht zum Freitag auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Wie die NGG in München mitteilte, sieht der Kompromiss Lohnerhöhungen zwischen 7,3 und 8,7 Prozent in drei Stufen vor. Das Einstiegsgehalt ...

