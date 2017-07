Continental rollt wieder. Bis zur 200-Tage-Linie tendierte die Aktie nach dem Hoch um 210 Euro nach unten, drehte dort um und strebt nach oben. Ein Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro kann von einer steigenden Continental-Aktie überproportional profitieren. Im Update: Peugeot.

Die Continental-Aktie kam nach einem Hoch um 210 Euro von Mitte Mai in den letzten zwei Monaten zurück bis zur 200-Tage-Linie, stoppte dort und änderte ihre Richtung erneut nach oben. Der Bereich um den aktuell um 189 Euro verlaufenden gleitenden Durchschnitt hatte sich als wichtige Unterstützung für die Notierungen bewiesen und war zum Wendepunkt geworden. Nun kann die Continental-Aktie höhere Ziele in Angriff nehmen. Die britische Investmentbank HSBC gab vor Zahlen zum zweiten Quartal ein Kursziel von 240 Euro an und behielt ihre Einstufung auf Kaufen bei. Der zuständige Analyst sehe in einer Studie von Freitag die Möglichkeit einer positiven Überraschung, zumal die Markterwartungen niedrig angesetzt seien. Die Continental-Aktie bleibe sein bevorzugter Wert unter Europas Autozulieferern. Auch die Investmentbank Goldman Sachs äußerte sich positiv. Auf den fünf größten Absatzmärkten Westeuropas, ...

