München (ots) - Wer ein Unternehmen erfolgreich aufbauen möchte, braucht mehr als nur eine gute Idee. In COSMOPOLITAN (EVT. 06.07.) geben 30 aufstrebende Girlbosse den Leserinnen 30 Top-Tipps, damit es mit der Gründung klappt. Das Besondere: Die Facebook-Fans von COSMOPOLITAN haben entschieden, dass sie diese Geschichte im Heft lesen möchte. Seit Mai hatten Leserinnen die Chance, die Community-Ausgabe des Magazins auf Facebook aktiv mitzugestalten.



Revolution im Regal



"Ein Produkt gibt es schon? Egal: Machen Sie es besser und anders", rät Inga Köster von "True-Fruits". Sie und ihre Mitgründer wollten sich von Beginn an von Konkurrenzprodukten im Supermarkt abheben: Sie widersetzen sich gängigen Regeln und schreiben etwa "Samensaft" auf ihre True-Fruits- Flaschen, statt "gesund" oder "bio".



Der Name zählt



Um den richtigen Markennamen zu finden, sollten Gründerinnen nicht sofort wild brainstormen, rät Lea Lange von "Junique", einem Online-Shop für bezahlbare Kunstdrucke: "Stellen Sie sich zunächst ein paar strategische Fragen: Wofür soll mein Markenname stehen? Wen will ich ansprechen? Wo wird die Marke überwiegend kommuniziert?" Steht die Idee, empfiehlt sie einen Telefontest: "Bitten Sie Freunde und Bekannte, den Namen zu buchstabieren - so stellen Sie schnell fest, ob er auch nach dem Stille-Post-Prinzip verständlich ist. Wir haben das nie gemacht und stellen immer wieder fest, dass 'Juniqe' sehr oft falsch geschrieben wird. Radiowerbung kommt für uns also nicht in Frage."



Die Idee verbreiten



"Der größte Fehler ist zu denken, Ihre Geschäftsidee sollte unbedingt geheim bleiben. Im Gegenteil: Reden Sie mit so vielen Freunden, Unternehmern und Investoren wie möglich über Ihre Idee und holen deren Kritik und Ratschläge ein", rät Amorelie-Gründerin Lea Cramer. Denn: "Oft ist negatives Feedback am hilfreichsten."



Nein sagen können



Obwohl es besonders am Anfang wichtig ist, neue Leute oder Dinge kennenzulernen, muss man ein Angebot in den richtigen Situationen ablehnen können, sagt Milena Glimbovski. Sie hat "original unverpackt" gegründet, einen Supermarkt ohne Einwegverpackungen: "Sagen sie 'Nein' zu neuen Projekten und allem, was nichts mit Ihrem großen Ziel zu tun hat. Fokussieren Sie sich auf die eigentliche Aufgabe, die Sie verfolgen."



