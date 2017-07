BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR

BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR 14.07.2017 / 11:06

Rottweil, 14. Juli 2017. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), hat im Rahmen des Umtausch- und Neuzeichnungsangebots für die neue nachrangige 8 % Unternehmensanleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) ein Volumen von 2,8 Mio. Euro erzielt. 84 % des Volumens (dies entspricht einem Nominalvolumen von EUR 2.358.000,00) stammen aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2012/2017. Der verbleibende Anteil wurde aus Neuzeichnungen/Platzierungen (inklusive Mehrerwerbsoption) generiert.

Damit wurde das Ziel erreicht, mit der neuen, nunmehr deutlich kleineren Anleihe einen entsprechenden Beitrag zur Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 zu leisten. Der überwiegende Teil der Mittel zur Tilgung der Altanleihe im Volumen von rund 13 Mio. Euro wird wie geplant aus einer Private Debt Finanzierung stammen.

Holger Rath, Geschäftsführer der BDT: "Wir sind mit dem Ergebnis der Anleiheplatzierung zufrieden. Besonders, dass uns unsere bestehenden Investoren aus der Altanleihe in diesem Maße nun bis 2024 ihr Vertrauen ausgesprochen haben und entsprechend in die neue Anleihe getauscht haben, freut mich persönlich sehr. Das Chancen-Risiko-Profil in der neuen Anleihe hat sich nach meiner Einschätzung durch unseren neuen Finanzierungsmix und insbesondere unsere operative Aufstellung mit einer prall gefüllten Neuprodukt-Pipeline signifikant zu Gunsten der Investoren verbessert. Vor diesem Hintergrund hätte ich mir vielleicht ein etwas höheres Ergebnis bei den Neuzeichnungen erwartet. Aber wir konnten unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen - inklusive einer weiterhin börsennotierten Unternehmensanleihe - und haben damit in Zukunft alle Möglichkeiten, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen."

Eckdaten der Anleihe:

Emit- BDT Media Automation GmbH ten- tin Volu- 2,8 Mio. Euro men ISIN DE000A2E4A94 / A2E4A9 / WKN Ku- 8 % p.a. pon Aus- 100 % gabe- prei- s Stü- 1.000 Euro cke- lung Valu- 14.07.2017 ta Lauf- 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich)

zeit Zins- Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals

zah- 2018) lung Rück- 14.07.2024 zah- lung- ster- min Rück- 100 % des Nominalbetrags zah- lung- spre- is Sta- Nachrangig, nicht besichert tus

Kün- Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung di- der steuerrechtlichen Vorschriften Vorzeitig ab dem 14. Juli gung- 2019 zu 101 % des Nennbetrags Vorzeitig ab dem 14. Juli 2021 zu srec- 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel hte Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Bör- Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr der sen- Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG

seg- ment Fi- DICAMA AG nan- cial Advi- sor Tech- Quirin Privatbank AG ni- sche- r Koor- dina- tor Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin im Wege eines öffentlichen Angebots in der Zeit vom 2. Juni 2017 bis zum 23. Juni 2017 bzw. 7. Juli 2017 ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden. .

Zur BDT-Gruppe: Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland,

den USA, Mexiko, China und Singapur. >> www.bdt.de Kontakt Unternehmen: BDT Media Automation GmbH /// Phone: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: pr@bdt.de

14.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: BDT Media Automation GmbH Saline 29 78628 Rottweil Deutschland Telefon: +49 (0) 7426 / 248-01 Fax: +49 (0) 7426 / 248-224 E-Mail: info@bdt.de Internet: www.bdt.de ISIN: DE000A1PGQL4 WKN: A1PGQL

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

