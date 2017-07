Hamburg - Die vergangene Berichtswoche konnte am Markt für Unternehmensanleihen in Euro kaum neue Erkenntnisse liefern, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Kreditspreads gemessen am iBoxx Corporate EUR würden auf ihren Rekordtiefständen bleiben. Die indexübergreifenden Kreditspreads von 52,4 Basispunkten hätten sich zu den Vorwochen nochmals leicht entspannt und würden im Bereich von ihrem Jahrestiefstand von 50,0 Basispunkten notieren. Auch ohne die Unternehmen des Finanzsektors sei bei Spreadniveaus von 47,7 Basispunkten ein ähnliches entspanntes Marktumfeld erkennbar (Stand: 12.07.2017). Auch makroökonomische Belastungsfaktoren würden die Anleihen des iBoxx Corporates EUR ohne Schwierigkeiten absorbieren.

