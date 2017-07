23. Industriebauseminar, TU Wien - Kuppelsaal 11.-12.9.2017



Wien (ots) - Es ist uns eine große Freude Sie auch heuer am 11. und 12. September zu unserem Internationalen Industriebauseminar an der TU Wien einzuladen!



Unter dem Titel Construction goes digital wollen wir - der langen Tradition unseres Lehrstuhls folgend - die disruptiven Veränderungen, die unserer Branche bevorstehen - oder sind wir schon mittendrin? - durch Beiträge aus Wissenschaft, Praxis und Industrie beleuchten und diskutieren.



Als Vortragende dürfen wir Dr. Frank Neuberg von AUTODESK begrüßen, der zu den neuesten Software-Lösungen für Building Information Modelling berichten wird, als auch Univ. Prof. Helmut Pottmann von der TU Wien, den leitenden Experten für komplexe Geometrie und deren bauliche Umsetzung, sowie Martin Tamke vom CITA, Kopenhagen, der Innovationen bei computergestützten Design-Werkzeugen und -Methoden präsentieren wird.



Neben dem gewohnten gemeinsamen Abend am Ende des ersten Vortragstags bieten wir die Gelegenheit, als Abschluss des Seminars am 2.Tag, an der spektakulären Award Ceremony der Startup Initiative der IG Lebenszyklus Bau teilzunehmen. Dabei suchen 10 führende Unternehmen der Industrie unter dem Motto DBS "Digitize today's building industry" die start ups mit den besten Lösungsansätzen für Planung, Errichtung, Betrieb und Finanzierung von Bauwerken.



Gefragt sind komplett neue Ideen, aber auch transformierbare Software- und Hardware Produkt(e) oder Services aus anderen Industrien: [www.ig-lebenszyklus.at/digital-building-solutions] (http://www.ig-lebenszyklus.at/digital-building-solutions)



Wir freuen uns darauf, Sie an der TU Wien zu begrüßen!



Univ.Prof. Dipl.-Ing. Christoph M. Achammer



Associate Prof. Dr. Iva Kovacic



und das Industriebau-Team



Weitere Informationen unter [www.industriebauseminar.at] (http://www.industriebauseminar.at)



