Unterföhring (ots) - "Ein Mann, eine Wahl": Für seine neue Politiksendung auf ProSieben trifft Klaas Heufer-Umlauf auf Deutschlands Spitzenpolitiker. Ein Mann, drei Ichs: Der liberale, der linke und der konservative Klaas wohnen gemeinsam in einer WG, diskutieren immer wieder über Politik, sprechen mit Jungwählern und entscheiden, welcher Klaas auf welchen Politiker trifft. Für diese besondere Politiksendung haben bislang Spitzenpolitiker wie SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir zugesagt. ProSieben zeigt das etwas andere Wahl-Programm montags, 21:15 Uhr, am 11. und 18. September 2017 - kurz vor der Bundestagswahl.



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "ProSieben hat mit seinen Politiksendungen zu den vergangenen Bundestagswahlen ("TV total Bundestagswahl", "Absolute Mehrheit", "Sido geht wählen") immer viele junge Zuschauer erreicht. Mit ein 'Ein Mann, eine Wahl' setzen wir wieder auf ein Programm, das junge Zuschauer mit seiner besonderen Erzählform an politische Themen heranführen kann. Deshalb programmieren wir 'Ein Mann, eine Wahl' ganz bewusst in der Prime Time auf ProSieben."



"Ein Mann, eine Wahl" mit Klaas Heufer-Umlauf - am Montag, 11. und 18. September 2017, um 21:15 Uhr auf ProSieben



