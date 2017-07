Morphosys Aktie explodiert - warum eigentlich?

Liebe Leserin, lieber Leser,

Erfolg für Morphosys: Ein Lizenzpartner mit dem schönen Namen "Janssen" hat laut Firmenangaben die Zulassung für den Wirkstoff "Guselkumab" erhalten.

Dabei geht es laut Morphosys um ein Mittel zur - Zitat: "Behandlung von moderater bis schwerer Schuppenflechte". Die zuständige US-Behörde FDA (U.S. Food and Drug Administration) habe die Zulassung für den Wirkstoff erteilt, so Morphosys. Um was für einen Wirkstoff geht es da? Es sei, so Zitat Morphosys, "ein mit Hilfe von MorphoSys' Antikörper-Bibliothek HuCAL erzeugter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der gegen IL-23 gerichtet ist."

Unter uns: Auch wenn ich keinerlei Ahnung habe, was "HuCAL" oder "IL-23" bedeuten und einfach hoffe, dass diese Zulassung den von Schuppenflechte Betroffenen wirklich Erleichterung bringt, lässt sich diese Meldung dennoch auch wirtschaftlich einordnen. Konkret:

Morphosys: Höhe der Meilensteinzahlung wurde nicht genannt

Die Zulassung hat ja nun Janssen erhalten, wieso freut sich Morphosys denn überhaupt dann? Deshalb: Die Zulassung hat laut Morphosys dazu geführt, dass Janssen nun eine Meilensteinzahlung an Morphosys zahlen muss. Das ist bei solchen Erfolgen in dem Bereich durchaus üblich. Diese Meilensteinzahlungen sind üblicherweise an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie hier in dem Fall an die Zulassung durch die FDA.

Wie ich das bewerte? Das Entscheidende - die Höhe der Meilensteinzahlung - nannte Morphosys nicht. Es hieß dazu: "MorphoSys wird über die zu erwartende finanziellen (sic) Auswirkung zu einem späteren Zeitpunkt informieren." Nun denn. Seriöse Einordnung kann ich ohne Angabe zur Höhe der Meilensteinzahlung allerdings nicht geben.

Dann der Blick auf Siltronic:

Heftig, der Blick auf die 12-Monats-Performance bei Siltronic: +479% heißt es da. Beim Blick auf den Chart der Siltronic-Aktie hatte ich gedacht, Mensch, das sieht doch nach einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Und Anfang Juli sprach einiges dafür, als die "rechte Schulter" nach unten durchbrochen wurde. Doch bekanntlich ist an den Börsen wenig bis nichts "sicher", es geht letztlich immer um Wahrscheinlichkeiten. Und bei Siltronic geschah etwas Unerwartetes: Das Unternehmen erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr! Da war es kein Wunder, dass der Aktienkurs sehr positiv darauf reagierte und sich das charttechnische Bild aufhellte. Das im Juni erreichte Allzeithoch konnte allerdings bisher noch nicht überschritten werden.

Siltronic: Die Details der Prognose-Erhöhung

Hier der Blick auf die jüngste Siltronic-Mitteilung: Bisher hatte das Management für das laufende Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von "mindestens 1,06 Milliarden Euro" erwartet. Dieser Wert wurde nun auf "mindestens 1,12 Milliarden Euro" angehoben. Gleichzeitig wurde auch die prognostizierte Ebitda-Marge von mindest. 23% auf mindest 27% angeoben. Höhere Umsätze UND höhere Marge, das klingt in der Tat gut. Und es klingt realistisch, denn den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal zufolge lag die Ebitda-Marge bei 26%. Am 28. Juli 2017 soll es die vollständigen Zahlen geben, man darf gespannt sein.

