Europaweit findet momentan die Umstellung der Netze vom analogen oder ISDN- Anschluss zum einheitlichen IP-Anschluss (IP, VoIP) statt. In manchen Ländern ist die Umstellung auf VoIP bereits nahezu flächendeckend erfolgt und die ISDN-Abschaltung somit fast vollständig abgeschlossen. Ob Telefonie, Fernsehen, Video oder mobile Kommunikation: In ganz Europa werden bald sämtliche Kommunikationskanäle ausschließlich über das Internet Protokoll betrieben - daher der Begriff »All IP«. Sowohl für Geschäftskunden wie auch für Privatnutzer liegen in der ISDN-Abschaltung und der damit verbundenen Vereinheitlichung der Übertragungstechnologien große Chancen.

Wo kann man den Test durchführen?

Das IP-Testcenter (3rd-Party) der Telekom befindet sich im Landgrabenweg in Bonn?-Beuel und steht jedem Hersteller oder Anbieter von Sonderdiensten, Telefonanlagen und Routern nach vorheriger Anmeldung voll zur Verfügung.

Was kann man testen?

Testen können die Hersteller, Anbieter bzw. Dienstleister alle Produkte aus ihrem eigenen Portfolio an den IP-basierten Anschlüssen der Telekom:

Aufzugnotruf- und Hausnotruf-Systeme

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Electronic Cash Terminals, Frankiermaschinen sowie Zählerfernausleselösungen

Telefonanlagen und Router

und vieles mehr.

Wie läuft ein Test ab?

Die Telekom stellt die verschiedenen Anschlüsse und eine Auswahl ihrer eigenen Router zur Verfügung (siehe Kasten). Der Kunde, also Hersteller bzw. Anbieter von Sonderdiensten, Telefonanlagen oder Routern bringt sein eigenes Equipment mit, das er im Testcenter (Bild 1) aufbauen kann, um es dann zu testen. Benötigt man darüber hinaus Supportleistungen, steht das Personal (Bild 2) des Testcenters jederzeit zur Verfügung.

Welche Anschlüsse stehen zur Verfügung?

Im Testcenter befinden sich drei Testplätze, die wie folgt bestückt sind:

6 x neuer Sprachanschluss (auf Basis MSAN POTS)

ISDN- und Analog-Anschlüsse

12 DSL-Anschlüsse mit Privat- bzw. Geschäftskunden-Produkten pro Testplatz

Magenta Zuhause S/M von 348 KBit/s bis 100?MBit/s

Magenta Zuhause S Hybrid (BNG Technologie) von 3 bis 100?MBit/s

Deutschland LAN IP Voice/Data von 6 bis 50?MBit/s

Deutschland LAN IP Voice/Data S (BNG Technologie) bis 16 MBit/s

Deutschland LAN IP Connect S Hybrid (BNG Technologie) bis 16 MBit/s

DeutschlandLAN SIP-Trunk von 16 bis 100 MBit/s

Auf Wunsch auch Testanschlüsse für Mobilfunk

Gespräch mit dem Leiter des Testlabors

Die Redaktion »de« besuchte die Geschäftsstelle der Telekom in Bonn-Beuel und ließ sich von Herrn Daniel Wagner, Herstellermanager IP-Testcenter (3rd-Party) ausführlich die Nutzungsmöglichkeiten des Testlabors erklären.

»de«: Herr Wagner, seit wann besteht dieses Testlabor?

D. Wagner: Wir sind das Tor zur Außenwelt. Normalerweise haben wir jeden Tag einen Kunden hier im Testlabor. Wir sind seit über 1?½ Jahren hier aktiv. Im September 2015 gab es die große Eröffnung mit Niek-Jan von Damme, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH. Von der Bundesnetzagentur (BNetzA) war zur Eröffnung Fr. Liselotte Weber (Leiterin des Referats für Verbraucherschutz im Bereich der Telekommunikation) dabei.

Die Telekom gilt mit ihrem Netz als Vorreiter für die IP-Migration in Deutschland und das kann wohl nur funktionieren wenn sie das mit der Herstellerlandschaft gemeinsam macht.

Im offenen Austausch mit der BNetzA und dem Herstellermarkt, waren wir uns schnell einig, die Migration vor Kunden nur gemeinsam erfolgreich gestalten zu können.

Der »gemeinsame Weg« war das Stichwort für die Sonderdienste Hausnotruf, Aufzugnotruf und Alarmanlagen, also alles, was mit Leib und Leben zu tun hat. Denn gerade hier muss das Gerät am Tag der Migration weiterhin einwandfrei funktionieren.

»de«: Wie ist das Testlabor in die Organisation der Telekom eingegliedert?

D. Wagner: Das IP-Testcenter ist ein Angebot der Deutschen Telekom. Zusammen mit den technisch verantwortlichen Kollegen der Abteilung TIV (Terminal Integration & Validation) und dem Team All-IP-Sonderdienste ...

