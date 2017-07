Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) hat am Donnerstagabend die Zulassung des Wirkstoffes Tremfya (Guselkumab)für den US-Markt bekannt gegeben. Der Lizenzpartner Janssen Research & Development LLC erhielt die entsprechende Freigabe von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) wie geplant im dritten Quartal.

Guselkumab ist ein Wirkstoff zur Behandlung moderater bis schwerer Schuppenflechte. Der vollständig humane monoklonale Antikörper wurde mit Hilfe der Antikörper-Bibliothek HuCAL von MorphoSys identifiziert und von Janssen Research & Development entwickelt. Im Oktober vergangenen Jahres hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...