GEA baut damit die Produktionsanlage mit der größten Kapazität für Magermilchpulver und Kaffeeweißer in Asien. Der Auftrag beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die Fertigstellung der Milchfabrik ist für 2018 geplant. Auftraggeber ist das Unternehmen Amulfed Dairy, einem Teilunternehmen der Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF) mit Sitz in Gandhinagar. Der Kunde vermarktet seine Milch und Milchprodukte unter der Marke Amul und sein Säuglingsmilchpulver unter dem Namen Amul Spray. Amulfed verfügt am selben Standort bereits über zwei von GEA gelieferte Milchpulveranlagen und wird mit der neuen Fertigung zum Betreiber ...

