FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 285 (450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1130 (1165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1350 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 55 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 154 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 72 (57) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES BURFORD CAPITAL WITH 'BUY' - TARGET 1310 PENCE - BERENBERG INITIATES CERES POWER WITH 'BUY' - TARGET PRICE 15 PENCE - BERENBERG INITIATES PROVIDENT FINANCIAL WITH 'HOLD' - TARGET 2310 PENCE - CITIGROUP RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1330 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 570 (525) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 920 (960) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 228 (237) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B & M EUROP. VALUE RETAIL TO BUY (NEUTRAL) - TARGET 400 (380) P - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1700.00 (1657.50) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1065 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 720 (730) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS BHP BILLITON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1320 (1360) PENCE - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 430 (440) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3850) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SOUTH32 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 175 (190) PENCE - HSBC RAISES ABERDEEN ASSET MGMT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 350 (286) PENCE - HSBC RAISES STANDARD LIFE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 460 (400) PENCE - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GKN PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 525 (450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VEDANTA RESOURCES TARGET TO 575 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES CLOSE BROTHERS GROUP PRICE TARGET TO 1535 (1400) PENCE - 'HOLD' - RPT/EXANE BNP RAISES DERWENT LONDON TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - 3100 (3070) P. - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1285 (1210) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1510) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob