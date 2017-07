Wie schon am Vortag herrscht am Freitagvormittag wenig Bewegung bei den deutschen Blue Chips. Der DAX notiert gegen 11 Uhr ein paar Pünktchen unterhalb des Vortagesschlusskurses. Offensichtlich wollen die Anleger vor Beginn der Earnings Season in den USA kein zu großes Risiko eingehen. Zudem stehen die US-Inflationsdaten auf der Agenda.

