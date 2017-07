Frankfurt am Main - ServiceNow (NYSE: NOW) stellt seine Machine-Learning-Lösung vor, die die aktuell grössten Probleme der IT angeht. ServiceNow Intelligent Automation Engine ermöglicht Unternehmen, Ausfälle zu verhindern, Vorfälle automatisch zu kategorisieren und zuzuweisen, Benchmark-Leistungsvergleiche mit ähnlichen IT-Organisationen sowie Leistungsprognosen zu erstellen. Zusätzlich werden durch das Maschinelle Lernen (ML) Kapazitäten für die ServiceNow Cloud-Dienste für Customer Service, Security und Human Resources (HR) freigesetzt.

Unternehmen wollen ihren Betrieb verstärkt revolutionieren und transformieren. Sie werden allerdings von veralteten internen Tools, Prozessen und Arbeitsmustern aufgehalten. Das Ausmass des Hin und Her zwischen Abteilungen für allgemeine Aufgaben, wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder Onboarding neuer Mitarbeiter, belasten das Unternehmenssystem. 86 Prozent der Unternehmen haben bereits erkannt, dass sie 2020 Automatisierung benötigen werden, um ihre Arbeit zu erledigen. Künstliche Intelligenz (KI) und ML sollen den Weg bereiten, sind aber bis heute Buzzwords oder Technologien, die keine Einsatzmöglichkeiten finden.

ServiceNow Intelligent Automation Engine geht vier der aktuell grössten Herausforderungen in der IT an: Verhindern von Ausfällen, automatische Kategorisierung und Zuweisung von Arbeit, Leistungsprognosen und Benchmark-Leistungsvergleiche mit ähnlichen Organisationen. Dafür kombiniert ServiceNow riesige Mengen an kontextabhängigen betrieblichen Daten mit fortwährenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einem Team führender Datenwissenschaftler.

"Intelligente Automatisierung leitet eine neue Ära in der Produktivität am Arbeitsplatz ein", sagt Dave Wright, Chief Strategy Officer, ServiceNow. "Mit dieser revolutionären Innovation haben wir eine intelligente Plattform geschaffen, die anhand der jeweiligen Kundendaten entwickelt wurde. ServiceNow ermöglicht damit Kunden Quantensprünge in der Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit seines Unternehmens."

Neue Funktionen:

Erkennen von Anomalien, um Ausfälle zu verhindern - ServiceNow erweitert seine Fähigkeit, mithilfe von Anomalie-Erkennung Service-Ausfälle zu verhindern. Der Algorithmus identifiziert Muster und bestimmte Ereignisse, die zu einem Ausfall führen könnten. Kombiniert mit einer neuen dynamischen Grenzwert-Massnahme lernt das System, welche Aktivitäten sich im normalen Bereich befinden und meldet Sonderfälle, die später Fehler oder Fehlfunktionen auslösen könnten. Erstmal wird die ...

