Wittenbach-St. Gallen / Stäfa - Ab sofort wird Abacus Partner und sogenannter Fintech Driver von Swiss Finance Startups, die Vereinigung Schweizer Startups der Fintech-Industrie. Ausserdem wird der Marktführer von ERP-Software im KMU-Segment Sponsor der wichtigsten nationalen Tagung der Startups aus der Fintech- und entsprechender Softwarebranche. Der Swiss Fintech Day 2017 findet am 4. September im Zürcherischen Schlieren statt. Daran teilnehmen wird unter anderen auch Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann.

"Wir glauben an die Innovation über Kollaboration oder Zusammenarbeit. Zusammen geht es besser", lautet das Motto der Vereinigung der Fintech-Startups der Schweiz, Swiss Finance Startups (SFS). Ganz in diesem Sinn hat sich die Non-Profit-Organisation mit der Ostschweizer Software-Herstellerin auf eine Partnerschaft verständigt. SFS setzt sich für ein gründerfreundliches Klima und verbesserte Bedingungen von Fintech-Firmen in der Schweiz ein, wozu gleichermassen sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen zählen: SFS gehören derzeit 110 Jungunternehmen aus der Fintech-Industrie. Unterstützung erfährt der Verband durch Firmen und Organisationen vor allem aus den Bereichen Banken, Versicherungen und der Finanzindustrie. Nebst der Partnerschaft bringt sich Abacus als Sponsor in den Swiss Fintech Day 2017 ein, die führende Tagung der Schweizer Fintech- und Digitalisierungsszene. Die eintägige, von SFS durchgeführte Konferenz findet am 4. September im "Startup Space" in Schlieren statt und steht unter dem Tagungsthema "Ecosystem in Digitization".

