Lauda-Königshofen - Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) rollt wieder, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Die Continental-Aktie sei nach einem Hoch um 210 Euro von Mitte Mai in den letzten zwei Monaten zurück bis zur 200-Tage-Linie gekommen, habe dort gestoppt und ihre Richtung erneut nach oben geändert.

