HAMBURG (dpa-AFX) - In Deutschland warten nach Berechnungen der Kreditauskunftei Crifbürgel derzeit etwa 675 000 Menschen auf eine Schuldenbefreiung. Nach dem Ende der sogenannten Wohlverhaltensphase könnten die betroffenen Schuldner im Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens auf einen Erlass ihrer Schulden hoffen, teilte Crifbürgel am Freitag in Hamburg mit.

Bundesweiter Spitzenreiter bei den Privatpleiten ist Bremen mit 134 Fällen je 10 000 Einwohner, gefolgt von Niedersachsen und dem Saarland (je 109 Fälle). Deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 82 Fällen liegen Bayern (58) und Baden-Württemberg (57).

Spitzenreiter bei den absoluten Zahlen ist Nordrhein-Westfalen mit rund 168 000 Betroffenen. In der sogenannten Wohlverhaltensphase müssen die Schuldner bei einer Privatinsolvenz bestimmte Pflichten erfüllen, um am Ende von den verbleibenden Schulden befreit zu werden./uta/DP/jha

AXC0090 2017-07-14/11:34