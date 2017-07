WIEN (dpa-AFX) - Der österreichische Bankensektor hat in den vergangenen Jahren seine Widerstandsfähigkeit verbessert. Trotz schwächerer operativer Erträge und anhaltend hoher Kosten habe sich die Gewinnsituation der Banken dank rückläufiger Risikovorsorgen günstig gestaltet, schrieb die Nationalbank in ihrem 33. Finanzmarktstabilitätsbericht, der am Freitag in Wien vorgestellt wurde.

Das niedrige Zinsniveau und der hohe Anteil an variabel verzinsten Krediten unterstützten aktuell die Schuldentragfähigkeit der österreichischen Unternehmen und Haushalte, würden aber ein beträchtliches Zinsrisiko bergen, warnte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) gleichzeitig.

Die OeNB empfiehlt den Banken unter anderem, ihre Profitabilität und Effizienz weiter zu verbessern und eine nachhaltige Immobilienfinanzierung zu gewährleisten, Deckungslücken bei Tilgungsträgerkrediten rechtzeitig zu adressieren und die Kreditqualität und Eigenmittelausstattung weiter zu stärken./ggr/itz/APA/das

