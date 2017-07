München (ots) -



CHECK24 spendet 20.000 Euro für die Fassadenerneuerung des Salberghauses in Putzbrunn bei München. Die Kinderhilfeeinrichtung nimmt Kinder bis zu zehn Jahren auf, die zuhause körperlicher und seelischer Gewalt ausgesetzt sind, vernachlässigt werden oder deren Eltern psychisch erkrankt sind.



In den zwei Notaufnahmegruppen finden die Kinder solange Obhut, bis in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt geklärt ist, welche weiteren Maßnahmen zum Wohle der Kinder ergriffen werden. Eine der beiden Gruppen, das Eulennest, musste zeitnah renoviert werden. Durch eine mangelhafte Sanierung vor 13 Jahren war ein Teil der Fassade von Spannungsrissen durchzogen und von Schimmelbildung bedroht.



"Wir freuen uns, dass wir durch unsere Spende die schnelle und hochwertige Renovierung und den Erhalt des Eulennests ermöglichen konnten", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von CHECK24. "Durch die Gruppe zur Inobhutnahme kommt unsere Spende direkt da an, wo wir helfen wollen - bei schutzbedürftigen Kindern in unserem lokalen Umfeld."



Das Salberghaus besteht im Raum München seit 1922 und ist eine Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge. In der Einrichtung betreuen Erzieher, Psychologen und Ärzte nicht nur die gefährdeten Kinder: Wichtiger Bestandteil der Arbeit ist auch die Begleitung und Beratung der gesamten Familie.



Etwa die Hälfte der Kinder können dadurch wieder in ihre Familien zurückkehren, je ein Viertel findet eine Pflegefamilie oder erhält einen Platz in weiterführenden Betreuungseinrichtungen.



"Dank der Unterstützung von CHECK24 genießen es die Kinder wieder, in einem gesunden Wohnraumklima zu leben", sagt Stephan Dauer, Leiter des Salberghauses. "Ich bin sehr dankbar für das nicht hoch genug einzuschätzende Engagement von CHECK24."



Dank des langjährigen ehrenamtlichen Engagements eines Mitarbeiters im Salberghaus hatte CHECK24 bereits im Januar die Mittel für zwei Außenspielgeräte zur Verfügung gestellt, auf denen die kleinen Bewohner bereits jetzt klettern bzw. hüpfen.



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder weiter aus



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht dabei auf drei Säulen: Mit dem Förderprogramm 2017 unterstützt das Vergleichsportal mit bis zu 20.000 Euro Vereine und Projekte in und um München, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzen. Bisher geförderte Organisationen sind der buntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München, der Kletterverein "Ich will da rauf!" e. V. sowie das Code+Design Camp München.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion, durch die unsere Kunden die Möglichkeit haben, einen eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihrem Kundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte bereits über 600.000 Euro sammeln.



Über das Salberghaus:



Das Salberghaus ist eine fachlich anerkannte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit vielfältigen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten für Kinder im Alter von 0-10 Jahren. Neben der Betreuung und Förderung der Kinder stellt die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Eltern und Familien einen wichtigen Bestandteil der Arbeit dar. Das Angebot des Salberghauses umfasst aktuell zwei Inobhutnahme-Gruppen, sieben therapeutische Wohngruppen für Kinder von 0-6 Jahren, eine therapeutische Wohngruppe für Kinder von 4-10 Jahren, eine Vorschul-HPT, vier Kindertageseinrichtungen, pädagogische Familienhilfe und multidisziplinäre therapeutische Fachdienste.



